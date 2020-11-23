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Haberler Yaşam Haberleri Dünün Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 22 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

Dünün sonuçları AÇIKLANDI! ile 22 Kasım çekiliş sonuçları - ekranı BURADA!

(MPİ) ve işbirliğiyle her hafta 3 gün (Salı, Perşembe ve Pazar) üzerinden MP TV canlı yayınıyla çekilişi yapılan ve şanslı numaraları şans oyunu severlerce merakla beklenen MPİ sonuçları bugün 22 Kasım 2020 Pazar canlı çekilişle belli oluyor. Bugün (22 Kasım 2020 Pazar) yapılacak MP TV için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler günün kazandıran numaralarını ile kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek adına MPİ 22 Kasım sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altında 22 Kasım MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve ekranını bularak şanslı numaralarla biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 23.11.2020 07:19 Son Güncelleme: 23.11.2020 07:20 ABONE OL
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 22 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

ve (MPİ) tarafından her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri, aracılığıyla MP TV canlı yayınında belli olan kazandıran numaraları şans oyunu severler tarafından merak edilen MPİ sonuçları, bugün yapılan canlı çekilişle belli oluyor. Milli Piyango Online üzerinden bilet alarak MP TV canlı yayınıyla belli olacak şanslı numaraları doğru tahmin etmek ve talihlisi olmak isteyen şans oyunu severler MPİ 22 Kasım sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapıyor. 22 Kasım MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve motoruna buradan erişebilir ve büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (22 KASIM PAZAR)

Milli Piyango Online üzerindeki MP TV canlı çekilişiyle MPİ 22 Kasım Süper Loto sonuçları ile Milli Piyango idaresi hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 22 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 22 Kasım Süper Loto sonuçları: 37 - 24 - 6 - 15 - 44 - 22

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;


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SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 22 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 22 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Dünün Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 22 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!
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