Terör örgütünde çözülmeler sürüyor: İkna yoluyla 4 terörist teslim oldu

Güvenlik güçlerince yapılan operasyonlar sonucu eylem yapamaz hale gelen terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Güvenlik güçlerini ikna yoluyla yaptığı çalışmalar sonucu, PKK'dan kaçan 4 terörist teslim oldu. Teslim olan teröristlerden birinin 23 yıl önce terör örgütü PKK'ya katıldığı ve Suriye, İran ile Irak'taki kamplarda faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Terör örgütünden kaçışlar sürüyor. Bölücü terör örgütü PKK üyesi 4 teröristin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirildi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 4 teröristin daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olanların 1997 ve 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısının 210'a yükseldiği vurgulandı.