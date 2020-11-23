Tören online, bağış reel

Gaziantep Valiliği okul yaptırmak içi tarafından başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına bir destek de İsviçre'de yaşayan Gaziantepli hayırsever Feridun Oral'dan geldi. Feridun Oral, okul yaptırmak için imzalayacağı protokol için düzenlenen törene pandemi nedeniyle katılamayınca online tören düzenlendi.

Valilikte imzalanan protokol imza töreninde açıklamada bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'in en büyük sermayesinin yetiştirdiği gönlü güzel insanlar olduğunu söyledi. Gaziantep'in yetiştirdiği insanlarının kentin meselelerine çok duyarlı olduklarının altını çizen Vali Gül, "Bizim şu an inşaatı devam eden ve son bir yıl içerisinde tamamlanan derslik sayımız 4 bin civarında ama buna rağmen 4 binin üzerinde yeni dersliğe ihtiyacımız var. Bunun için '100. Yılda 100 Hayırsever' kampanyasını başlattık. Gaziantep savunmasının 100. yılını hayırseverlerimizin destekleri ile yapacağımız 100 yeni okul ile taçlandırmak istiyoruz" dedi.

"EĞİTİM MESELESİ GAZİANTEP'İN GÜNDEMİNDEN KALKMALI"

Vali Gül, eğitim meselesinin Gaziantep'in gündeminden hızlı bir şekilde kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu meseleyi ne kadar çabuk çözebilirsek şehir ve ülkemiz o kadar güçlü olur. Size ve çocuklarınıza hasseten teşekkür ediyorum. Buradan gidip memleketinizi unutmanız, çocuklarınızın da sizin yanınızda yer alması gerçekten her türlü takdirin üzerinde" diye konuştu.

GAZETEDEN DUYDU, DESTEK VERDİ

Gaziantep'te doğan ve daha sonra yurtdışında yaşamaya devam eden hayırsever Feridun Oral, ise azmi ile örnek teşkil eden yaşamından kısa bir kesit anlatarak, "Fakir bir aileydik, kendi imkânlarım ile okudum, askerden sonra bir hayırseverin de yardımı ile İngiltere'ye gittim, dil öğrendim, daha sonra İsviçre'ye gittim, İsviçre havayollarının açtığı bir bilgisayar sınavını kazandım, orada bilgisayar uzmanı olarak yetiştirildim. Uzun seneler orada hizmet verdim daha sonra danışman olarak kendi işimi kurdum. Çocuklarım da kendi işimi devam ettirdiler, buradaki her şeyi sattım artık Türkiye'ye döneceğim ve böyle bir projenin içerisinde olmaktan çok mutlu oldum, bu projenin Gaziantep'te hayata geçirilmesinden de ayrıca gurur duydum. Kampanyayı bir gazete haberinden okudum ve içerisinde olmak istedim" dedi.

DAHA ÖNCE DE KATKI VERMİŞ

Daha öncede Gaziantep'in eğitim için bağışta bulunduğunu anımsatan Oral, "Benim ve çocuklarımın hiçbir şeye ihtiyacı yok ama Türkiye'nin aydın, yetişkin, iyi eğitim almış gençlere ihtiyacı var diye servetimin bir miktarını eğitime vakfetmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında, Şahinbey İlçesi İbni Sina Mahallesinde eğitime devam eden 24 derslikli Tepebaşı Anadolu Lisesi ve Çok Amaçlı Salonun nakdi bağış karşılığında hayırsever isminin verilmesini içeren protokolün imzaları atıldı. Okulun isminin ise Feridun Oral Aykanat Anadolu Lisesi olarak anılacağı bildirildi.