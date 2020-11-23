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Twitter'dan Ali Koç'a Aziz Yıldırım'a Acun Ilıcalı'ya hakaretler eden Masterchef diskalifiye edildi! elendi mi?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasının favorilerinden haberine göre diskalifiye edildi. TV8'in patronu Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada hakaret tweetleri nedeniyle Uğur Yımaz Deniz'in diskalifiye edildiğini açıkladı. 'un hakaret içeren tweetleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Uğur'un Acun Ilıcalı'ya Aziz Yıldırım'a Ali Koç'a ve kürt vatandaşlarımıza hakaretler ettiği ortaya çıktı. Masterchef Uğur elendi mi?

Giriş Tarihi: 23.11.2020 11:43 ABONE OL
Twitter'dan Ali Koç'a Aziz Yıldırım'a Acun Ilıcalı'ya hakaretler eden Masterchef Uğur Yılmaz Deniz diskalifiye edildi! Masterchef Uğur elendi mi?

Acun Ilıcalı, Twitter hesabından Masterchef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'in geçmişte attığı tweetler nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildiğini açıkladı. İzleyiciler Masterchef Uğur'un geçmişte attığı tweetleri merak ederken dün de eleme gecesi heyecanı yaşandı. Masterchef Uğur son eleme turunda yer aldı fakat yarışmadan Ayyüce elendi. Başı kapalı kadınlara hakaret eden Uğur Yılmaz, Acun Ilıcalı, Ali Koç, Aziz Yıldırım gibi isimlere de hakaret etti.

Doktorlar ve sağlık çalışanlarına hakaret...

Tesettürlü vatandaşlara hakaret etti..

İŞTE O TWEETLERDEN BAZILARI...

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yeni Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da hakaret etti

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Twitter'dan Ali Koç'a Aziz Yıldırım'a Acun Ilıcalı'ya hakaretler eden Masterchef Uğur Yılmaz Deniz diskalifiye edildi! Masterchef Uğur elendi mi?
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