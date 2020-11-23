Twitter'dan Ali Koç'a Aziz Yıldırım'a Acun Ilıcalı'ya hakaretler eden Masterchef Uğur Yılmaz Deniz diskalifiye edildi! Masterchef Uğur elendi mi?

Acun Ilıcalı, Twitter hesabından Masterchef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'in geçmişte attığı tweetler nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildiğini açıkladı. İzleyiciler Masterchef Uğur'un geçmişte attığı tweetleri merak ederken dün de eleme gecesi heyecanı yaşandı. Masterchef Uğur son eleme turunda yer aldı fakat yarışmadan Ayyüce elendi. Başı kapalı kadınlara hakaret eden Uğur Yılmaz, Acun Ilıcalı, Ali Koç, Aziz Yıldırım gibi isimlere de hakaret etti.

Doktorlar ve sağlık çalışanlarına hakaret...