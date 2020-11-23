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'de korku dolu anlar! dakikalarca sürdü

'de elektrik tellerinde meydana gelen ve yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Dakikalarca süren patlama sonrasında çıkan yangında park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi. O anlar vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 11:53 ABONE OL
Ümraniye'de korku dolu anlar! Patlama dakikalarca sürdü

Olay dün 21.00 sıralarında Çakmak Mahallesi Akasya Sokak ile Gül Sokak kesişiminde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik direğinin kabloları alev aldı. Kabloların yanmasıyla birlikte patlamalar meydana geldi.

Olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve elektrik ekipleri geldi. Kablolarda çıkan yangın nedeniyle park halindeki bir minibüs de maddi hasar meydana geldi. O anlar vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kısa süre sonra hattın elektriği kesilerek yangın söndürüldü.

İstanbul Ümraniye'de panik anları! Elektrik tellerindeki art arda yaşanan patlamalar kamerada | Video

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Ümraniye'de korku dolu anlar! Patlama dakikalarca sürdü
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