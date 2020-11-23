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Üniversitede bıçaklı hoca kavgası

Üniversitesi'nde 2 hoca arasındaki sorun bıçaklı kavgaya neden oldu.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 23.11.2020 ABONE OL
Üniversitede bıçaklı hoca kavgası

Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. İbrahim Kılıç ile aynı fakültede görev yapan Doç. Dr. Erdihan Tunç arasında bir süre önce yaşanan sorunlar Tunç'un Araban Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak atanmasıyla durdu.

KAMPÜSE DÖNMESİYLE SORUNLAR YENİDEN BAŞLADI

2 ay önceki rektör değişiminin ardından Doç. Dr. Tunç, idari görevini bırakıp yeniden ana kampüsteki Fen Edebiyat Fakültesine dönmesiyle yeniden başladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İki hoca arasında önceki gün çıkan tartışmanın ardından, olayı öğrenen Tunç'un eşi Fen Edebiyet Fakültesi'ne gelerek Prof. Dr. Kılıç'a uyarıda bulundu. İkili arasında çıkan ve bıçak çekildiği iddia edilen tartışma binadaki akademisyenle tarafından büyümeden sonlandırıldı. Olayla ilgili olarak üniversite yönetimi tarafından soruşturma başlatıldı.

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Üniversitede bıçaklı hoca kavgası
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