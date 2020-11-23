Vahşi cinayetin sebebi telefondaki o mesajlar! Gamze Esgicioğlu'nun katil zanlısının ifadeleri ortaya çıktı

"Hasan B., olay sonrası karşı dairenin kapısını çalarak, komşusu M.G.'ye Gamze ile tartıştıklarını ve kanlar içerisinde olduğunu söyledi. İkili daha sonra birlikte Gamze'nin yanına geldi. Bu sırada Gamze 'hastaneye gidelim' dedi. Ancak Hasan B. 'ne söyleyeceğiz' diyerek 112 ekiplerini aramadı. Hasan B., diğer sanığa Gamze'nin kendisini aldattığını ve bu durumu telefonunda bir mesajla gördüğünü söyledi. Bir süre sonra Gamze, su isteyerek, 'nefes alamıyorum' dedi. M.G. bunun üzerine Hasan B.'den 112 sağlık ekiplerini aramasını istedi.