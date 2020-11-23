Vahşi cinayetin sebebi telefondaki o mesajlar! Gamze Esgicioğlu'nun katil zanlısının ifadeleri ortaya çıktı

Bu sırada ikili Gamze'nin kanlı taytını çıkararak, eşofman giydirdi. 112'yi arayan Hasan B., kız arkadaşının intihar ettiğini söyledi. Ambulansın olay anından yaklaşık 30-40 dakika sonra arandığı tespit edildi." İddianamede sanıklardan Hasan B. hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, diğer sanık M.G.'nin ise suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Gamze Esgicioğlu, 13 Ekim'de Anadolu Mahallesi'nde kaldığı apartta bıçaklanmış halde ölü olarak bulunmuş, olayla ilgili sevgilisi Hasan B. tutuklanmıştı.