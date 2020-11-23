Vali Şahin’in mahalle buluşmalarında müjdeyi verdi…

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Petrolkent mahallesini de içerisine alacak şekilde hazırlanan yeni imar çalışmasıyla birlikte Amsterdam'da örnekleri bulunan yürüyüş yolları, parkların olduğu, masmavi derenin aktığı bir proje hazırladıklarının müjdesini verdi.

Vali Şahin, mahalle buluşmalarının 5'incisini Petrolkent Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Mahalle buluşmalarına Vali Şahin'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkan, birim müdürleri, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri katıldı. Halk toplantısında konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Şahin, Batman'ın cehresini değiştirecek yeni bir projenin müjdesini verdi.

BAKAN DA PROJEYİ UYUN GÖRDÜ

Vali Şahin, "İmar çalışmamız Bakan beyin önünde duruyor. Onaylandığı andan itibaren biz bu bölgeyi tamamen İrmiye'den otogara kadar tamamına imar yapacağız. Yeni tapularınızı vereceğiz. Ona göre hepiniz yeni tapularınıza göre kaç kat yapılacağı, yeşil alanları, pazaryerlerinin hepsini belirleyeceğiz. Çok güzel bir bulvar planlıyoruz. Stadyumdan gelecek Petrolkent'ten geçecek. TPAO duvarının önünde bir bulvar yapacağız. Oradan İluh Deresiyle beraber sakatatçılar çarşısına kadar gidişli-dönüşlü ortasında İluh Deresi geçecek şekilde çok güzel Hollanda'da Amsterdam'da örneklerini gördüğümüz şekilde yürüyüş yolların, parkların olduğu masmavi derenin aktığı bir projeyi hazırladık. Bakanımıza sunduk. Kendisi de uygun gördü. Şuanda bunun üzerinde çalışıyoruz" dedi.

"SİZE İMKÂNSIZ BİR PROJE SUNMUYORUM"

Konuşmasının devamında Vali Şahin, "Bu bittiği zaman sizin mahalleniz Batman'ın en gözde mahallelerinden biri olacak. Çünkü hastaneden stadyumdan gelen bulvar, buradan girecek ve sizin mahallenizin içerinden geçip sakatatçılar çarşısına kıvrılıp cumhuriyet meydanına oradan şehrin kalan yerlerine devam edecek. Dolayısıyla bu yol öyle ufak tefek bir yol olmayacak. Turgut Özal Bulvarı gibi onun devamı niteliğinde biz çok güzel bir bulvar yapmak istiyoruz. Bununla ilgili imar çalışmalarını bekliyoruz. Size imkânsız bir proje sunmuyorum. Kısa zaman içerisinde mesafe aldığımızı göreceksiniz" diye konuştu.