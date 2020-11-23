Yeşilay, çalışmalarını Türkiye Mükemmellik Ödülü ile taçlandırdı

Türkiye Mükemmellik Ödülü, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli doğrultusunda yapılan değerlendirmelerle sahibini buluyor. Programı kapsamında performansını sürekli iyileştiren ve stratejiyi eyleme dönüştürerek tartışmasız üstün başarı gösteren sektör liderleri ödüllendiriliyor.

Yeşilay'ın bir asırlık deneyimi ve çağın ihtiyaçlarına uygun projeleri ile 7'den 77'ye herkese "iyi ve sağlıklı yaşam" alışkanlıklarını kazandırmak için çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk şunları söyledi:

"Tüm süreçlerimizi mükemmellik hedefiyle ulusal ve uluslararası standartları benimseyerek, uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen normlar doğrultusunda tasarlıyoruz. 2013 yılından bu yana 'mükemmelliğimizi' adım adım ileri taşıdık. 2013'te EFQM Mükemmellik Modeli'ne uygun çalışmaya başladık. 2015'te Mükemmellikte Yetkinlik 3 Yıldız Belgesi, 2019'da ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve EFQM Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi sahibi olduk. Bunları yaparken öncelikli hedefimiz ödül almak değildi; Yeşilay olarak her yönüyle içselleştirdiğimiz bu metodoloji bugün bize ödülü kazandırdı. Türkiye Mükemmellik Ödülü'nü almaktan büyük gurur duyuyoruz. Biz bu yaklaşım ve modelle çalışmaya devam ettikçe başarılarımızı nice ödüllerle taçlandıracağımıza inancımız sonsuz."

YEŞİLAY 100. YAŞINI "MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ" İLE TAÇLANDIRDI

Bu ödülün, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede çalışmalarındaki titizliğinin de kanıtı olduğunu belirten Öztürk şöyle konuştu:

"Yeşilay olarak hem bağımlılıklarla mücadele alanına hem de sivil toplum kuruluşlarına öncülük etmeye büyük önem veriyor; 100 yılı geride bırakan köklü bir kuruluş olarak sorumluluklarımızın bilincinde adımlar atıyoruz. Toplumsal fayda sağlamak söz konusu olduğunda kendi ekibimizden başlayarak tüm paydaşlarımız için değer yaratmanın, sürdürülebilirlik esasıyla hareket etmenin, çalıştığımız alanda liderliği üstlenerek, geleceğe yön vermenin öneminin farkındayız. Umarım, bugün kazandığımız bu ödül sivil toplum alanındaki tüm kurumlar için ilham verici ve motive edici olur."

YEŞİLAY HAKKINDA



1920 yılında faaliyete başlayan Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek bağımlılıklarla mücadele eden; ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay'ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra sigara, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı mücadele alanlarına dahil olmuştur.

Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 81 Ülke Yeşilayı bulunmaktadır. 2015 yılında YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) kurulmuştur. 444 79 75 Danışma Hattı ile çağrı merkezi hizmeti vermeye başlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi, şu an Türkiye genelinde ve Kıbrıs'ta aktif olarak 62 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile bağımlılık alanında profesyonel psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan kadrosu ile psikolojik ve sosyal hizmet desteği sağlamaktadır.

Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana "Kamuya Yararlı Cemiyetler" arasında yer almaktadır. BM Ekonomik Sosyal Konsey (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsüne ve Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) "Mükemmeliyette Yetkinlik 5 Yıldız" belgesine sahip olan Türkiye'nin tek sivil toplum kuruluşudur.