Yıllara meydan okuyan çılgın dede gençlere taş çıkartıyor

Almanya'nın Münih kentinde yaşayan gurbetçi Necati Öztürk birçok dalda spor yapıyor.

Paraşütle atlama, futbol, ağırlık, koşu ve tekvando yapan Necati Öztürk, yaşının 76 olmasının sadece nüfus kağıdında geçerli olduğunu söyledi. 10 metre yükseklikten atlayan Öztürk, dinç kalmasını ise spor yapmasına bağlıyor.

Gençlerin kendisini görünce yaşından dolayı saygı gösterdiğini belirten Necati Öztürk; "Beni dışarıdan görenler sadece evden camiye, camiden eve gittiğimi düşünüyor. Ancak ben ibadetimin dışında spor yapıp bana verilen bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmaya çalışıyorum. Yeri geliyor ağırlık kaldırıyorum, yeri geliyor tekvando yapıyorum. Zaten düzenli olarak futbol da oynuyorum. Hatta Almanya'da birçok genç beni kıskanıyor. Ne şeker, ne tansiyon, nede kolesterolüm var. Hiç bir hastalığım yok. Böyle sağlıklı olmayı spora borçluyum" diye konuştu.