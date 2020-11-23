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Yıllara meydan okuyan çılgın dede gençlere taş çıkartıyor

'da yaşayan 76 yaşındaki Necati Öztürk, gerek yaşam tarzı gerekse yetenekleriyle gençlere taş çıkartıyor. İlerlemiş yaşına rağmen futbol, tekvando, ağırlık çalışması ve paraşütle atlama gibi birçok sporu yapan Necati Öztürk, performansıyla görenleri hayrete düşürüyor.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 23.11.2020 14:20 ABONE OL
Yıllara meydan okuyan çılgın dede gençlere taş çıkartıyor

Almanya'nın Münih kentinde yaşayan gurbetçi Necati Öztürk birçok dalda spor yapıyor.

Paraşütle atlama, futbol, ağırlık, koşu ve tekvando yapan Necati Öztürk, yaşının 76 olmasının sadece nüfus kağıdında geçerli olduğunu söyledi. 10 metre yükseklikten atlayan Öztürk, dinç kalmasını ise spor yapmasına bağlıyor.

Gençlerin kendisini görünce yaşından dolayı saygı gösterdiğini belirten Necati Öztürk; "Beni dışarıdan görenler sadece evden camiye, camiden eve gittiğimi düşünüyor. Ancak ben ibadetimin dışında spor yapıp bana verilen bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmaya çalışıyorum. Yeri geliyor ağırlık kaldırıyorum, yeri geliyor tekvando yapıyorum. Zaten düzenli olarak futbol da oynuyorum. Hatta Almanya'da birçok genç beni kıskanıyor. Ne şeker, ne tansiyon, nede kolesterolüm var. Hiç bir hastalığım yok. Böyle sağlıklı olmayı spora borçluyum" diye konuştu.

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Yıllara meydan okuyan çılgın dede gençlere taş çıkartıyor
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