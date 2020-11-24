1000 TL sosyal yardım başvuru sorgula: E devlet ile 1000 TL pandemi sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen 1000 TL sosyal yardım başvuruları yakından takip ediliyor. Gerekli şartları sağlayanlar ve başvuru işlemlerini yapanlar bu işlemler sonrası 1000 TL sosyal yardım ödemelerini alabilecekler. Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek. Peki 1000 TL sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl yapılır? E devlet ile 1000 TL pandemi sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
1000 TL sosyal yardım parası başvuruları ve sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sürece göre; gerekli şartları ve başvuruları sağlayanlar bu ödenekten yararlanabilecekler. 1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama ekranına ve diğer tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
Hafta içi günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.
Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.
Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.
Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
E-devlete giriş yaptıktan sonra, sizden istenilen TC Kimlik Numarası, isim soy isim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışıyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgileri eksiksiz olarak doldurun ve başvuruyu tamamlayın.
Başvurunuzu tamamladıktan sonra yine aynı sayfa üzerinden 'başvuru takibi' kısmına tıklayarak başvurunuzun sonucunu öğrenebilirsiniz.