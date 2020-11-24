153 can kaybı 6713 yeni hasta

Türkiye'dedün 161 bin 125 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 713 kişiye hastalık tanısı konuldu, 153 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 12 bin 511, ağır hasta sayısı 4 bin 409 oldu. 3 bin 254 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 377 bin 891'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı ise yüzde 3.4'e geriledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin" uyarısında bulundu.