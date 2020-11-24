2020 ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ | Kısa, Uzun, Resimli, Duygusal Öğretmenler Günü kutlama mesajları burada

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmenlik ünvanını aldığı bu tarih her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanırken binlerce vatandaş 24 Kasım mesajları ve sözleri için internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Bu anlamlı tarihte kutsal mesleği icra eden öğretmenlerin önemi daha da ön plana çıkarken milyonların zihninde "Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır." Sözü geliyor. En güzel Öğretmenler günü kutlama mesajları ve sözleri içeriklerini bir araya derledik. İşte Duygusal, Kısa, Uzun, Anlamlı, Atatürk resimli Öğretmenler Günü kutlama mesajları ve sözleri…
Öğretmenler günü mesajları ve sözleri ile öğretmenlerinin bu gününü kutlamak isteyen binlerce öğrenci konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştiriyor. Sosyal medya, Whatsapp gibi çeşitli uygulamalar üzerinden öğretmenleriyle paylaşarak onları mutlu etmek isteyen vatandaşlar için hazırlanan haberimizde en güzel görsel ve metinler içerisinde en beğendiğinizi seçebilirsiniz…
Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...
Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler günün kutlu olsun.
Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...
Öğretmen, bir bahçıvandır. En güzel gülleri o yetiştirir. Hiç yorulmadan, bıkmadan, usanmadan bahçesindeki güllere su verir ve onların bakımını titizlikle yapar. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...
Vatan bir okulsa ilk nöbettesin, ilim denizinde hep seferdesin, kutsal mesleğinle gönüllerdesin, benim de gönlümü al öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...