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neden kutlanır, nasıl ortaya çıktı? 24 Kasım Öğretmenler Günü ilk ne zaman kutlandı?

’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını aldığı gün olarak ilan edilmiş ve Türkiye’de yer yıl bu tarih yeni nesilleri yetiştiren bu kutsal mesleği icra eden öğretmenlerimizin öneminin ön plana alınarak kutlandığı gün olarak bilinmektedir. 24 Kasım’a bir gün kala binlerce vatandaş bu önemli tarihin ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı gibi detayları merak ediyor. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü ilk ne zaman kutlandı? Öğretmenler Günü neden kutlanır, nasıl ortaya çıktı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 24.11.2020 07:34 Son Güncelleme: 24.11.2020 07:35 ABONE OL
Öğretmenler Günü neden kutlanır, nasıl ortaya çıktı? 24 Kasım Öğretmenler Günü ilk ne zaman kutlandı?

Ulu Önder Atatürk'ün Başöğretmenlik ünvanının resmileştiği gün ülkemizde Öğretmenler günü olarak ilan edilmiş ve her yıl bu tarih, böylesine saygıdeğer mesleği icra eden öğretmenler için yapılan tören ve kutlamalarla bilinmektedir. Bu kapsamda vatandaşlar 24 Kasım öncesinde bu güne ilişkin anlam ve önemi araştırmasına çıktı. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü ilk ne zaman kutlandı? Öğretmenler Günü neden kutlanır, nasıl ortaya çıktı?

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI? ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

1981 yılından bu yana kutlanan öğretmenler günü 11 Kasım 1928'de Atatürk'ün Başöğretmen ünvanını almasıyla belirlenmiş olan bir tarihtir. Ulu Önderimizin 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun bu ünvanı aldığı yıldönümlerinde ülke çapında bu tarihin tüm öğretmenlere armağan edilmesine karar verilmiştir…

Öğretmenler günü 2020 ne zaman? Bu yıl Öğretmenler günü hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanıyor?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL VE NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, 1981 yılında başlamış bir uygulamadır.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.

Öğretmenler günü 2020 ne zaman? Bu yıl Öğretmenler günü hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanıyor?

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

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Öğretmenler Günü neden kutlanır, nasıl ortaya çıktı? 24 Kasım Öğretmenler Günü ilk ne zaman kutlandı?
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