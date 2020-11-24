Öğretmenler Günü neden kutlanır, nasıl ortaya çıktı? 24 Kasım Öğretmenler Günü ilk ne zaman kutlandı?

Ulu Önder Atatürk'ün Başöğretmenlik ünvanının resmileştiği gün ülkemizde Öğretmenler günü olarak ilan edilmiş ve her yıl bu tarih, böylesine saygıdeğer mesleği icra eden öğretmenler için yapılan tören ve kutlamalarla bilinmektedir. Bu kapsamda vatandaşlar 24 Kasım öncesinde bu güne ilişkin anlam ve önemi araştırmasına çıktı. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü ilk ne zaman kutlandı? Öğretmenler Günü neden kutlanır, nasıl ortaya çıktı?

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI? ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

1981 yılından bu yana kutlanan öğretmenler günü 11 Kasım 1928'de Atatürk'ün Başöğretmen ünvanını almasıyla belirlenmiş olan bir tarihtir. Ulu Önderimizin 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun bu ünvanı aldığı yıldönümlerinde ülke çapında bu tarihin tüm öğretmenlere armağan edilmesine karar verilmiştir…