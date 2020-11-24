Öğretmenler Günü okullar açık mı, tatil mi? 24 Kasım 2020 Bugün Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

Kasım ayı itibariyle en çok araştırılan konular arasında 24 Kasım Öğretmenler Günü okullar açık mı tatil mi? Sorusunun yanıtı yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecinde olması sebebiyle öğretmenler günü okullarda kutlanmayacak. Sosyal medyada en güzel mesajları öğretmenlerine göndermek için araştırmalara başlayan öğrenciler resmi tatil günlerini de araştırıyor. Peki 24 Kasım Öğretmenler Günü okullar açık mı tatil mi? Öğretmenler Günü resmi tatil mi?
24 Kasım Öğretmenler Günü okullar açık olmayacak Koronavirüs salgını sebebiyle okullar uzaktan eğitime devam edecek. Bu sene 24 Kasım Öğretmenler Günü Salı gününe denk geliyor ve resmi tatiller arasında yer almıyor.
Öğretmenler Günü dünyanın birçok yerinde farklı tarihlerde ancak Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanır. 2020 Öğretmenler Günü bu sene Salı gününe denk geliyor. Öğretmenler Günü'nde okullar açık olmayacak. Öğrenciler uzaktan eğitime devam edecek.
Öğretmenler özel bir gün olsa da resmi tatil olmadığından okullar da tatil edilmemektedir.
7 Ayrı ülkeden 77 çeşit arı gelse 777 çiçeğe konsa hiçbiri sizin kadar olamaz öğretmenim. Öğretmenler gününüz kulu olsun.
Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum derler. Ben sizin kırk yıl değil ölünceye kadar köleniz olurum…Öğretmenler gününüz kulu olsun.
Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmenlerdir. (M. Kemal Atatürk) Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!
Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.