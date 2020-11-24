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okullar açık mı, tatil mi? 24 Kasım 2020 Bugün ?

Eğitim hayatları boyunca ödün vermeden çalışan öğretmenlerin 24 Kasım geldi çattı. Koronavirüs salgını sebebiyle eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrenciler 24 Kasım Salı günü okulların açık olup olmadığını sorguluyor. 2020 Resmi tatil takvimine göre bu günün tatil günlerine denk gelip gelmediği ise bir diğer merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 24 Kasım tatil mi? ?

Giriş Tarihi: 24.11.2020 08:47 Son Güncelleme: 24.11.2020 08:48 ABONE OL
Öğretmenler Günü okullar açık mı, tatil mi? 24 Kasım 2020 Bugün Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

Kasım ayı itibariyle en çok araştırılan konular arasında 24 Kasım Öğretmenler Günü okullar açık mı tatil mi? Sorusunun yanıtı yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecinde olması sebebiyle öğretmenler günü okullarda kutlanmayacak. Sosyal medyada en güzel mesajları öğretmenlerine göndermek için araştırmalara başlayan öğrenciler resmi tatil günlerini de araştırıyor. Peki 24 Kasım Öğretmenler Günü okullar açık mı tatil mi? Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ OKULLAR AÇIK MI TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü okullar açık olmayacak Koronavirüs salgını sebebiyle okullar uzaktan eğitime devam edecek. Bu sene 24 Kasım Öğretmenler Günü Salı gününe denk geliyor ve resmi tatiller arasında yer almıyor.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ OKULLAR AÇIK MI TATİL Mİ? ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Öğretmenler Günü dünyanın birçok yerinde farklı tarihlerde ancak Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanır. 2020 Öğretmenler Günü bu sene Salı gününe denk geliyor. Öğretmenler Günü'nde okullar açık olmayacak. Öğrenciler uzaktan eğitime devam edecek.

Öğretmenler özel bir gün olsa da resmi tatil olmadığından okullar da tatil edilmemektedir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

7 Ayrı ülkeden 77 çeşit arı gelse 777 çiçeğe konsa hiçbiri sizin kadar olamaz öğretmenim. Öğretmenler gününüz kulu olsun.

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum derler. Ben sizin kırk yıl değil ölünceye kadar köleniz olurum…Öğretmenler gününüz kulu olsun.

Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmenlerdir. (M. Kemal Atatürk) Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!

Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

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Öğretmenler Günü okullar açık mı, tatil mi? 24 Kasım 2020 Bugün Öğretmenler Günü resmi tatil mi?
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