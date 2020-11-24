Öğretmenler Günü okullar açık mı, tatil mi? 24 Kasım 2020 Bugün Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

Kasım ayı itibariyle en çok araştırılan konular arasında 24 Kasım Öğretmenler Günü okullar açık mı tatil mi? Sorusunun yanıtı yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecinde olması sebebiyle öğretmenler günü okullarda kutlanmayacak. Sosyal medyada en güzel mesajları öğretmenlerine göndermek için araştırmalara başlayan öğrenciler resmi tatil günlerini de araştırıyor. Peki 24 Kasım Öğretmenler Günü okullar açık mı tatil mi? Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ OKULLAR AÇIK MI TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü okullar açık olmayacak Koronavirüs salgını sebebiyle okullar uzaktan eğitime devam edecek. Bu sene 24 Kasım Öğretmenler Günü Salı gününe denk geliyor ve resmi tatiller arasında yer almıyor.