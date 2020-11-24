32 yıl önce PKK’nın şehit ettiği ‘ilk öğretmen’in adı Kütahya’da yaşatılacak

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, terör örgütü PKK'nın ilk şehit ettiği öğretmen Mustafa Çağlar'ın adının Kütahya'da yaşatılacağını açıkladı.

Belediye Başkanı Işık, "23 Nisan 1988 hain ve bölücü terör örgütü mensupları tarafından okulunun önünde şehit edilen öğretmen Mustafa Çağlar'ın adı Kütahya'da yaşatılacak. Bu amaçla Belediye Meclisimize bir önerge sunuyorum. Özellikle okulların yoğun olduğu bir caddeye rahmetli şehidimizin adın vererek, ona karşı minnettarlığımızı ve vefamızı göstermek istiyoruz. Belediye Meclisi üyelerimizin bu konuda olumlu düşünce içinde olacaklarına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kütahya Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'te bir açıklama yaparak, "Şehit öğretmenlerimizi şükranla, saygıyla anıyoruz" dedi.



Şehit öğretmen Mustafa Çağlar

Milli Eğitim Müdürü Başyiğit şu görüşlere yer verdi: "23 Nisan 1988'de okulunda öğrencileri ve köylülerle 23 Nisan kutlamaları yaptığı için okulun bahçesinde eşinin gözü önünde alçakça katledilen şehidimizi ve tüm öğretmen şehitlerimizi asla unutmayacağız. Şehitlerimizi şükranla saygıyla, rahmetle anıyorum" dedi.