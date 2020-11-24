37 yıllık öğretmen, emeklilik belgesini vali olan öğrencisinin elinden aldı

24 Kasım Öğretmenler Günü Türkiye genelinde olduğu gibi Şırnak'ta da törenlerle kutlandı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 37 yıl önce ilk okul 1. sınıfı öğretmeni Mehmet Hıdır Oktaykaan'ın emeklilik 'Hizmet Şeref Belgesi'ne' imza atarak öğretmenini emekli etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri'nde Başöğretmenliği kabul edişinin yıldönümü olan 24 Kasım tarihinde kutlanan Öğretmenler Günü, Şırnak'ta Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başladı. Şırnak Kent Meydanı Seyir Terası'nda gerçekleşen programda emekli olan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verildi.

Şırnak Valisi Pehlivan, 37 yıl önce Rize'nin Hemşin ilçesinde 1'inci sınıf öğretmeni olan Mehmet Hıdır Oktaykaan'ın da aralarında bulunduğu öğretmenlere belgelerini verdi.

Oktaykaan; "Bu hizmet belgesini sayın valimden almanın büyük onur ve gururunu yaşıyorum. Çünkü bundan 37 yıl evvel ilk tayin yerim olan Rize'nin Hemşin ilçesine atandığımda sayın valim o zaman orda öğrencimizdi. Ben bu öğrencimizi yetiştirmiş olmanın onur ve gururunu yaşamaktayım. Allah bundan sonra kendisine ve çocuklarını uzun ömür versin. Bana bu şerefi nasip ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca benim emekliliğime imza attı. Ayrıca onunda gurur ve onurunu yaşadım. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygı ile anıyorum" dedi.

1'inci sınıf öğretmenine 'Hizmet Şeref Belgesi' vermenin gururunu yaşadığını ifade eden Vali Pehlivan; "Biz her zaman öğretmenlerimizi dinletmekten onlardan feyz almaktan büyük bir gurur ve onur duyarız. Bugün güzel bir tavaftık oldu. Yıllar önce biz birinci sınıfta talebeyken hocam Rize Hemşin'e gelmişlerdi. Belli bir süre İngilizce derslerimize girdiler. Aradan yıllar geçti. Tayinimiz Şırnak'a çıktı ve burada karşılaştık, bir araya geldik. Ve emeklilik beraatını da vermekte bizlere nasip oldu. Bu gerçekten ayrı bir onur ve gurur kaynağı. Ben Hıdır hocamın şahsında üzerimizde emeği olan bütün öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Hayata gözlerimizi açtığımızda anne, babamızı tanıyoruz. Onlar bizim ilk öğretmenlerimiz. Belli bir yaşa gelince de okul yılları başlıyor. Ve sonrasında okul öncesi ve ilk okulda öğretmenlerimiz ellerimizden tutuyor ve bize hayat yolunda ilerleme hususunda rehberlik ediyorlar. Gerçekten bugünlere gelmemizde hem hatıralarında, hem bilgi edinmesinde hemde ahlaki, manevi değerler öğrenmesinde, hayatı öğrenmesinde öğretmenlerimizin emeği şüphesiz çok. Ben bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Nesillerimizin mimarı olan öğretmenlerimize sağlık afiyetler, başarılar temenni diliyorum. 1928 yılında baş öğretmenlik unvanı alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere eğitim şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi şükran ve saygı ile yad ediyorum. Öğretmenlerimiz ülkemiz, toplumumuz için yarınlarımız için eğitim neferlerimiz olarak en büyük güç kaynaklarımızdan. Öğretmenlerimiz nesillerimizi yetiştiriyor. Bu sayede geleceğe çok daha güven e umut ile bakıyoruz" dedi.

Öte yandan programa Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın yanı sıra 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Belediye Başkanvekili Kamil Kurt, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Milli Eğitim Müdiresi Nazan Şener ve öğretmenler katıldı.