5 bin 585 araç sürücüsüne ceza kesildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü, trafiğin denetlenmesinden ve düzenlenmesinden sorumlu ekipler yaptıkları kontrollerde kusurunu tespit ittiği 5 bin 585 araç sürücüsüne idari para cezası uyguladı.

Yapılan kontrollerde ayrıca çeşitli nedenlerden dolayı 87 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca 5 okul servis aracı kontrol edildi, hatalı görülen 2 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Belirtilen tarihlerde 39 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu, bunlardan 1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen 14 sürücü hakkında ise gerekli adli işlem yapıldı.

Belirtilen tarihler arasında ayrıca, 56'sı yaralanmalı, 41'i maddi hasarlı olmak üzere toplam 97 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 87 kişi yaralandı.