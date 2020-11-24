600 yıllık Tevrat ve İncillerle yakalandılar

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu, bazı şahısların ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Jandarma ekipleri, bahse konu kişiler ile alıcı kılığına girerek irtibata geçti. Ellerindeki tarihi eserleri satmak için, bir araç ile İzmit İlçesi Gölkay mevkiine gelen kişiler, jandarma tarafından durdurularak araçlarında yapılan aramada ilk belirlemelere göre 600 yıllık oldukları değerlendirilen 7 adet tarihi Tevrat ve İncil ele geçirildi. Araçta bulunan

S.G. A.Ş K.G. ve T.B gözaltına alındı. Ceylan derisine el yazmalı olan kitaplar ise incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne götürüldü.