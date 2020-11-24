623 bin kadın KADES indirdi! 49 bin ihbar yapıldı...

İstanbul Gayrettepe'de, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi desteklemek amacıyla, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde bir konferans gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği bünyesinde gerçekleştirilen konferansta, kadına yönelik şiddete karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Kadına karşı şiddetle mücadelede 463 personelin görev yaptığını belirten Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli komiser yardımcısı Aslıhan Turhan "Bu mücadelede KADES uygulamamız ön plana çıkıyor. Uygulamamız sayesinde kolluk kuvvetleri çok kısa sürede olay yerine ulaşabiliyor. Şu ana kadar yapılmış 49 bin 129 ihbar var, bu ihbarlar hayat kurtarıyor" dedi.

623 BİN KADIN KADES'İ İNDİRDİ

Kadın muhtarların katılımında gerçekleşen konferansta konuşma yapan İçişleri Bakanlığı İstanbul Daire Başkanı Suna Üstüner "Kadına yönelik şiddette KADES uygulamamız çok önemli bir konumda. Uygulamamız şu ana kadar 623 bin kadın tarafından indirilmiş. Umuyorum ki, burada bize katılan kadın muhtarlarımızın yardımıyla bu rakam bir milyonu geçecek. KADES bir duruştur, devletimizin bir buton kadar yakın olduğunu göstermemiz lazım.

Uğradığı şiddet sonucunda hayatını kaybeden kadınların neredeyse yüzde 90'nı, kolluk kuvvetlerimize herhangi bir müracaatta bulunmamış. Bu konuda muhtarlarımıza büyük görev düşüyor. Kadınlarımızı bilinçlendirmemiz gerek" dedi.