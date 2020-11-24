Adıyaman Valisi'nden 24 Kasım Öğretmen Günü mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Vali Çuhadar mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Büyük fedakârlık ve özveri göstererek, geleceğimizin teminatı olan sevgili yavrularımızın vatan ve millet sevgisiyle yetiştirilmesi noktasında büyük rol oynayarak onları çağın gerektirdiği bilgi düzeyine ulaştıran ve her türlü fedakârlığı gösteren öğretmenlerimizin onur gününü kutlamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslektir.

Topluma hizmet veren her mesleğin saygın olduğu bir gerçektir. Ama bütün meslek mensuplarını yetiştirip hayata hazırlayan öğretmenlik mesleği ayrı bir kutsallık taşımaktadır. Öğretmenlerimiz sevgi ve fedakârlık gerektiren kutsal bir görev yapmaktadırlar. 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' ifadesindeki geleneğin temsilcileri olarak bizler, öğretmenlerimizin ülkemizin dört bir yanında nasıl fedakârca görev yaptıklarını görüyor ve biliyoruz.

Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz çocuklarımızı hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde bilgili, donanımlı, dinamik ve açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek için canla başla çalışan öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyor, eğitim uğruna verdikleri emekleri büyük bir takdir ve şükranla karşılıyorum. İdealini ve heyecanını daima taze tutan kendini her zaman yenileyen siz değerli öğretmenlerimiz sayesinde Türkiye'nin istikbali, öğretmenlerimizin tutuşturduğu eğitim meşalesi ile daha da aydınlık olacaktır.

Bu duygularla, saygıdeğer öğretmenlerimizin bu onur gününü kutlarken; Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hizmetlerin en kutsalını seçen tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten duygularımla tebrik ediyor, aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."