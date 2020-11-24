Alparslan Türkeş kimdir? Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kurucusu Alparslan Türkeş nereli, kaç yaşında vefat etti? İşte biyografisi…

ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN HAYATI

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinden Kıbrıs'a göç eden bir ailenin çocuğu olan Alparslan Türkeş, 25 Kasım 1917'de Lefkoşa'da dünyaya geldi. 1933'te İzmit milletvekili Hüseyin Sırrı Bellioğlu'nun tavsiyesiyle Kuleli Askeri Lisesi'ne geçici olarak kayıt oldu. Asli kaydı ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmesiyle gerçekleşti.

1936'da Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun olan Türkeş, 1938'da ise Harp Okulu'nu bitirdi ve 1939'da piyade asteğmeni olarak atış okuluna girdi ve buradan teğmen rütbesiyle mezun oldu. 5 Eylül 1939'da Refik Yurtsever'in ablasının kızı Muzaffer Hanım ile nişanlanan Türkeş, 14 Ocak 1940 tarihinde ise evlendi.

1944'te Nihal Atsız ve Nejdet Sancar ile birlikte Irkçılık-Turancılık davasından yargılanan Alparslan Türkeş, 9 ay 10 gün Tophane Askeri Hapishanesi'nde kaldı. 1945'te Askeri Yargıtay kararı ile tahliye edilen Türkeş, 1947'de beraat edildi.

Beraatinin ardından orduya dönen Türkeş, 1955'de Harp Akademisi'ni bitirdi. Ardından ABD'ye gönderilen Alparslan Türkeş, burada Amerikan Harp Akademisi ve piyade okulunu tamamladı. 1955-57 yılları arasında Washington'da NATO Daimi Komitesi'nde Türk Genelkurmayı temsil heyetinde görev yaptı. Bu sıralarda uluslararası ekonomi eğitimi gördü. 1959'da Almanya'da Atom ve Nükleer Okulu'na gönderilen Türkşe, eğitimin ardından albay oldu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı NATO Şube Müdürü olarak atandı.

27 Mayıs 1960 darbesinden kısa süre önce Elazığ'daki birlikten Ankara'ya atanan Türkeş, Albay Talat Özdemir'in tavsiyesiyle Milli Birlik Komitesi'ne alındı ve darbeyi yönetecek 37 kişinin arasına girdi. Yine 27 Mayıs darbesinde radyoda bildiriyi okuyan isim olan Türkeş, adı bilinen bir isim olmaya başladı.

Bu dönemde sonradan AP Partisi Balıkesir Senatörü seçilecek Hikmet Aslanoğlu ve CKMP Genel Sekreteri olacak Fuat Uluç kendisinin yardımcılık görevini yerine getirdiler. Bu dönemde Milli Birlik Komitesi içindeki görüş ayrılığı sonucu 13 Kasım 1960'da MBK Başkanı Org. Cemal Gürsel bir bildiri yayımlayarak MBK'nin çalışmalarının ülkenin yüksek çıkarlarını tehlikeye düşürecek bir duruma geldiğini, bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri ile MBK üyelerinin talepleri üzerine MBK'yi feshettiğini açıkladı.