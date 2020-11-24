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elmasına Afrika’dan talip çıktı

Yıllardır İspanya ve Hollanda'dan elma alan Gineliler, elmasını görünce rotayı Türkiye'ye çevirdi.Amasya’nın dünyaca ünlü misket elmasına Batı Afrika ülkesi ’den talip çıktı. Yatay kesildiğinde ortasından yıldız görünen , tadıyla da tercih edilen bir meyve olarak biliniyor.

İHA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 16:06 Son Güncelleme: 24.11.2020 16:25 ABONE OL
Amasya elmasına Afrika’dan talip çıktı

Türkiye ziyareti kapsamında Amasya'da bir dizi temaslarda bulunan Gine Ticaret Bakanı Balde Mamadou, ülkesinin Avrupa ülkelerinden satın aldığı çok miktardaki elmaların Amasya'dan alınabileceğini belirtti.

GİNELİ BAKAN ÇOK SEVDİ

Çeşitli işbirliği temaslarında bulunduğu kentte Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret eden Gineli Bakan Mamadou, "Ülkemiz elmaları İspanya ve Hollanda'dan alıyor. Amasya'dan yetkilileri ülkemize gönderirseniz tanıtımını yapabiliriz" dedi.

YENİ BİR İHRACAT KAPISI AÇILIYOR

Konuğuna teşekkür edip ziyaret anısına hediyeler veren Amasya Belediye Başkanı Sarı ise adı kentle özdeşleşmiş elmanın Afrika pazarına ihracının yanı sıra Gine ve Türkiye arasındaki gelişen iş birliğinin artmasına yönelik üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.



KESİNCE YILDIZLAŞIYOR

Ortasından yatay kesildiğinde çekirdekleri yıldız şeklini alan ve bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil olan coğrafi işaret tescilli Amasya misket elması tadıyla tercih edilen bir meyve olarak biliniyor.

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Amasya elmasına Afrika’dan talip çıktı
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