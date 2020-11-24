Amerikalı doktor ve oğlu Müslüman oldu

ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşayan Ramona Smith (59) ve oğlu Michael Dunlop (28) bir süre önce Dubai'de ezan sesinden etkilenerek İslam'ı araştırmaya başladı.

Tatil için geldiği Kapadokya'da Müslüman olmaya karar veren anne oğul İl Müftüsü Celalettin Altunkaya tarafından düzenlenen ihtida töreni ile Müslüman oldu. Anne Aliye Nur, oğlu ise Zekeriya Davut ismini aldı.

Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan anne oğul Türkiye'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini söyledi.

Amerika'da alternatif tıp üzerine doktorluk yapan Aliye Nur, yaptığı açıklamada, "Ben eğitimimi kilisede aldım. Ancak içimde hep bir boşluk vardı. Tatil için Dubai'ye gittiğimde ezan sesini duydum ve çok etkilendim. Kalbime bir ağırlık çöktü. İslam'ı araştırmaya başladım. Kur'an-ı Kerim'i okudum, Bakara Suresi'ni okudum ve benim dinimin İslam olacağını anladım. İslam dinin en iyi yaşayacağım ülkenin de Türkiye olduğunu araştırdım ve Nevşehir'in Ortahisar beldesine yerleştim." dedi.

Nur, ilk gün ezan sesiyle uyandığını belirterek, "Ezanı duyunca çıplak ayakla dışarı çıktım. Çok soğuktu. Ama ezanı dinleyince resmen kalbim eridi." diye konuştu.

Zekeriya Davut da bütün dinleri araştırdığını belirterek, İslam'ın kendisini tamamladığın söyledi.

Fatiha ve Bakara surelerini okuduğunu söyleyen Davut, "araştırdığım diğer dinlerde hep bir eksiklik vardı. Ama İslam dininde eksiklik yoktu. Ben de Müslüman olmaya karar verdim. İslam dininin tek savunucusu da Türkiye. Türkiye'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum." şeklinde konuştu.