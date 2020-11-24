Annesi Şehit Aybüke öğretmeni böyle anlattı! “Gururum çok fazla…”

"KİM DERDİ Kİ O ŞARKI KADERİ OLACAK"

Aybüke Öğretmen bugün yaşasaydı ailesinin yanında olacaktı. Annesi onsuz geçen dördüncü öğretmenler gününü geçiriyor. A haber canlı yayınına konuşan Aybüke öğretmenin annesi; "Kızım öğretmen olmayı çok istiyordu. 8 ayda olsa istediğini yaptı. Bu acı olay olmasa hala öğretmenlik yapıyor olacaktı. Yanına gittiğim öğretmenler gününde tören düzenlenmişti. O zamana kadar orda öyle geniş kapsamlı bir öğretmenler günü düzenlenmemiş. Aybüke, görevli olan tüm öğretmenleri bir araya getirip öğretmenler günü düzenlemişti. Harika bir programdı iyi ki o anı yaşadım. Kızımın söylediği müzik ayrı bir güzeldi. Mağusa Limanı şarkısını söylemişti. Kim derdi ki o şarkı kaderi olacak…" dedi.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE AYBÜKE'NİN ADI YAŞATILDI"

Aybüke öğretmenin annesi açıklamalarına şöyle devam etti; "Gururu çok fazla ama acısı kat kat fazla. Özel günleri sevmiyorum çünkü Aybükem yok. Bayramlar, anneler günü, kızımın doğum günü… O günler çok ayrı acı geçiyor. Batman'daki kütüphaneye Aybüke'nin adının verilmesine çok gururlandım. Türkiye'nin her yerinde Aybüke'nin adı yaşatıldı. Bu beni çok gururlandırdı. Gururum çok fazla. "

Son dakika! Şehit Aybüke Yalçın'ın annesinden yürekleri dağlayan sözler! Öğretmenler günün kutlu olsun Aybüke Yalçın | Video

"AYBÜKE IŞIĞINI ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINA YAYDI"

Safranbolu ilçesinde bulunan öğretmenler Aybüke'nin öğretmenler gününü kutlamak için annesini ziyarete geldi. Ziyarete gelen öğretmenler şöyle konuştu;

"24 Kasım Öğretmenler Günü'nde burada olmaktan çok gurur duyuyorum. Şehit Aybüke öğretmenimizin öğretmenler gününü kutlamak için annesinin yanına geldik. "

"Aybüke ay ışığı gibi parlamak demek. Aybüke'de ışığını ülkemizin dört bir yanına yaydı. Allahtan rahmet diliyorum ve tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. "

"Aybüke'nin yanımızdan ayrılışının dördüncü yılı… Keşke yanımızda olsaydı beraber kutlasaydık."

Son olarak şunu söylemek istiyoruz;

Aybüke'siz geçen dördüncü öğretmenler günü… Aybüke öğretmen, öğretmenler günün kutlu olsun. İyi ki vardın!