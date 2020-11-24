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Annesi Şehit Aybüke öğretmeni böyle anlattı! “Gururum çok fazla…”

Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay ’ın annesi bu öğretmenler gününü de buruk geçiriyor. Şehit öğretmenin annesi Zehra Yalçın, ahaber yayınına yaptığı açıklamalarında, “Kızım öğretmen olmayı çok istiyordu. 8 ay istediğini yaptı. Bu acı olay olmasa hala öğretmenlik yapıyor olacaktı. Özel günleri sevmiyorum çünkü Aybükem yok. Aybüke'siz geçen dördüncü Öğretmenler Günü ancak Türkiye’nin her yerinde kızımın adı yaşatıldığı için çok gururluyum” dedi. Öte yandan Safranbolu ilçesinde bulunan öğretmenler Aybüke öğretmenin Öğretmenler Günü'nü kutlamak için annesini ziyarete geldi. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 24.11.2020 09:47 Son Güncelleme: 24.11.2020 10:01 ABONE OL
Annesi Şehit Aybüke öğretmeni böyle anlattı! “Gururum çok fazla…”

"KİM DERDİ Kİ O ŞARKI KADERİ OLACAK"

Aybüke Öğretmen bugün yaşasaydı ailesinin yanında olacaktı. Annesi onsuz geçen dördüncü öğretmenler gününü geçiriyor. A haber canlı yayınına konuşan Aybüke öğretmenin annesi; "Kızım öğretmen olmayı çok istiyordu. 8 ayda olsa istediğini yaptı. Bu acı olay olmasa hala öğretmenlik yapıyor olacaktı. Yanına gittiğim öğretmenler gününde tören düzenlenmişti. O zamana kadar orda öyle geniş kapsamlı bir öğretmenler günü düzenlenmemiş. Aybüke, görevli olan tüm öğretmenleri bir araya getirip öğretmenler günü düzenlemişti. Harika bir programdı iyi ki o anı yaşadım. Kızımın söylediği müzik ayrı bir güzeldi. Mağusa Limanı şarkısını söylemişti. Kim derdi ki o şarkı kaderi olacak…" dedi.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE AYBÜKE'NİN ADI YAŞATILDI"

Aybüke öğretmenin annesi açıklamalarına şöyle devam etti; "Gururu çok fazla ama acısı kat kat fazla. Özel günleri sevmiyorum çünkü Aybükem yok. Bayramlar, anneler günü, kızımın doğum günü… O günler çok ayrı acı geçiyor. Batman'daki kütüphaneye Aybüke'nin adının verilmesine çok gururlandım. Türkiye'nin her yerinde Aybüke'nin adı yaşatıldı. Bu beni çok gururlandırdı. Gururum çok fazla. "

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"AYBÜKE IŞIĞINI ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINA YAYDI"

Safranbolu ilçesinde bulunan öğretmenler Aybüke'nin öğretmenler gününü kutlamak için annesini ziyarete geldi. Ziyarete gelen öğretmenler şöyle konuştu;

"24 Kasım Öğretmenler Günü'nde burada olmaktan çok gurur duyuyorum. Şehit Aybüke öğretmenimizin öğretmenler gününü kutlamak için annesinin yanına geldik. "

"Aybüke ay ışığı gibi parlamak demek. Aybüke'de ışığını ülkemizin dört bir yanına yaydı. Allahtan rahmet diliyorum ve tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. "

"Aybüke'nin yanımızdan ayrılışının dördüncü yılı… Keşke yanımızda olsaydı beraber kutlasaydık."

Son olarak şunu söylemek istiyoruz;

Aybüke'siz geçen dördüncü öğretmenler günü… Aybüke öğretmen, öğretmenler günün kutlu olsun. İyi ki vardın!

Hiç unutmadık öğretmenim

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Annesi Şehit Aybüke öğretmeni böyle anlattı! “Gururum çok fazla…”
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