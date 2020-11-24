Antik kentte yeni keşif: Bebek mezarı ve su arkı bulundu!

Tarihi milattan önce üçüncü yüzyıla kadar dayanan Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kenti bölgesinde kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bölgede iki heyecan verici gelişme yaşandı. Antik Tiyatro bölgesinde yapılan kazı çalışmalar sırasında tarihi bebek mezarı ile su arkı bulundu. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Batı Karadeniz'in Efes'i Konuralp Antik Tiyatro'da devam eden kazılar esnasında bulunan bebek iskeleti ve su arkının hem heyecan yarattığını hem de tiyatronun gizemli tarihini bir kez daha ön plana çıkardığını ifade etti.

BEBEK MEZARI VE HEYKEL

Antik Tiyatro bölgesinde 6 arkeolog ve belediyeden 60 personelin desteği ile hummalı bir şekilde ve aynı zamanda titizlikle devam eden kazı çalışmalarında yeni bölümler ortaya çıkmaya başladı. Öte yandan milattan öncesine ait olduğu düşünülen tarihi bir bebek mezarı ve bronz bir heykel bulundu. Arkeologlar, heykelin paganlıktan Hıristiyanlığa geçiş döneminde yok edilmiş olabileceğini ifade etti. Yine devam eden çalışmalarda antik tiyatrodaki su arkının da başlangıç noktasına ulaşıldı.

BATI KARADENİZ'İN ANTİK KENTİ

Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kent Tiyatro alanında yapılan kazı çalışmalarını inceleyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Düzce ve Türkiye'nin uzak tarihi için önemli bir yere sahip olan Antik Tiyatro'da kazı çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Özlü, "Kazılarda büyük bir mesafe kat ettik. Yaptığımız son kazılarda bir çocuk iskeleti bulundu. Bir su arkına da rastladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Burasını Batı Karadeniz'in çok güzel bir antik kenti olarak ortaya çıkartacağız. Restore edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bölgedeki çalışmalar Düzce Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Turizm Müdürlüğü tarafından tüm hızıyla devam edeceği belirtildi.