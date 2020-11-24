Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Araması bulunan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı

Araması bulunan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı

İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından haklarında kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 3 kişi yakalandı.

İHA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 17:54 ABONE OL
Araması bulunan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı

Jandarma ekipleri sorumluluk sahasında aranan şahısların yakalanması yönelik operasyon düzenledi. Düzce Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve bulundurmak suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F. K. yakalandı. Adli makamlarca yapılan işlemlerin ardından F.K. cezaevine konulduğu bildirildi.

Cebir tehdit veya hile kullanarak kişili hürriyetinden yoksul kılma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunun A. Ç. yakalanarak tutuklanırken trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 9 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. 4 bin 750 TL para cezasını yatırmasının ardından serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Araması bulunan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA