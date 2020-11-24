Ardahan’dan 'dünyanın enleri' arasına...

Ardahan Üniversitesi Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu'nda görev yapan öğretim üyesi Doç.Dr. Yeliz Demir, Plos Biology Dergisi'nde yayımlanan "Dünyanın En Etkili 100 Bin Bilim İnsanı" listesinde yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'dan bilim insanlarının yer aldığı bir ekip tarafından; bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası, yazar sayısı gibi değişkenlerden oluşan ve kompozit indikator bilimsel etki endeksi kullanılarak, dünyanın en etkili bilim insanları belirlendi. Dünyanın en etkili 100 bin bilim insanının 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında listelendiği çalışma Stanford Üniversitesi'nin koordinasyonunda yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütüldü. Toksikoloji alanında dünyada çalışan 45124 akademisyen arasından 967 akademisyen bu listeye girmeye hak kazandı. Öğretim üyesi Doç. Dr. Yeliz Demir ise bu listede 387. sırada yer aldı.

Bir buçuk yıldır Ardahan Üniversitesi Göle Meslek Yüksekokulu Eczacılık Hizmetleri Bölümünde görev yapan Doç.Dr. Yeliz Demir, duygularını SABAH'a anlattı.

Doç.Dr.Demir; "Belirli bir çalışma üzerine bu liste oluşturulmadı. Dünyada görev yapan 7 milyon akademisyenin çalışmaları, makaleleri, görevleri gibi bir çok parametreden oluşan sistemle bu liste oluşturuldu. Bu benim için büyük bir gurur. Bunun için çok çalıştım. Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümünden mezun oldum. Doktoram bittiğinde 20 yayınım vardı. Göreve başladığımdan beri sabah 4'lere kadar laboratuvarda çalıştığımı bilirim. Bunun için devletimiz bize her türlü imkanı sağladı. Ardahan'dan eksik olan çalışmalarımızı Atatürk Üniversitesinde gerçekleştirdik. Rektörümüzün çalışmalarımızda bize çok destek oldu. Bu desteği karşılamak için çok çalıştık. Çalışmalara devam ediyoruz. Şuan ağırlıklı olarak ilaçların molekül dizaynları üzerine çalışıyorum. İnşallah bir birleşen bulup ülkeme ve üniversiteme gurur yaşatmak istiyorum" diye konuştu.