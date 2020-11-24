Avukat, emekli, ihraç polis ve askerlerden oluşan dolandırıcılık çetesi!

Diyarbakır'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak Adliye ve Yargıtay'da davası olan kişilerle irtibat kurup dolandırıcılık yaptıkları belirlenen aralarında üç avukat, emekli olmuş veya FETÖ'den ihraç edilmiş polis ve askerlerin de bulunduğu 7'si tutuklu 23 zanlı ile ilgili soruşturma tamamlandı. Sanıkların dudak uçuklatan dolandırıcılık suçları iddianamede tek tek anlatıldı.

Diyarbakır Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, üç avukat, emekli polis, FETÖ'den ihraç edilmiş polis ve askerler ile Adliye'de görevli bir zabıt kâtibinin de aralarında bulunduğu sanıklar, 31 kişiyi dolandırdı. Zanlılar, uyuşturucu ve terör suçundan davası ve soruşturması olan kişilere yargılandıkları davalarda etkili olması için sahte muhbir belgesi düzenleyerek daha az ceza almalarını sağlamak vaadiyle dolandırdı. Para karşılığı güvenlik korucusu yapacakları vaadinde bulundu.

727 BİN LİRA DOLANDIRDILAR

Uluslararası bağlantıları nedeniyle İngiltere vizesi çıkarabilecekleri, sahte bilirkişi ve engelli raporları düzenleyerek 727 bin lira haksız menfaat temin etti. Trafik cezalarını bile iptal ettirme vaadiyle birçok kez dolandırıcılık yaptı. Sanıklar bununla da kalmayıp haklarında polis ve savcılıkça yakalama kararı bulunan kişileri UYAP'tan tespit ederek, sivil polis gibi davranan kendi adamlarına sahte gözaltı yaptırarak ailelerinden para alıp serbest bıraktı. Çete üyesi iki avukat, görev bölümü yaparak diğer çete üyelerini dolandırılacak kişilerin ailelerine yönlendirip para pazarlığı yaptırdı. Sanıkların dolandırıcılıkları telefon dinlemesi, fiziki takiple kayda alındı. Para aldıkları H.A adlı kişinin 4 yıl hapis cezası alıp parasını geri istemesi üzerine sanık Bayram Bayrak bu kez, "Masraflarımız oldu. Seni her türlü paket eder yakarım. Ben istihbaratçıyım. Aracına uyuşturucu koyar yakalatırım seni. Merak etme cezanı istinaf mahkemesinde kaldırtacağım" dedi.

"BAKAN BİZE 3 KONTENJAN AYIRDI" YALANI

Sanık Bayram Bayrak O.A adlı kişiye, "Bakan bize üç tane kontenjan verdi. Sizi valilik veya belediyede masa başı takım elbiseli bir işe sokarız. En fazla 15 gün içinde başlar" diyerek 20 bin lira para aldı. Kahvehanede çaycılık yapan Ö.F.E'nin uyuşturucudan aldığı hapis cezasını kaldırma vaadinde bulunan Bayram Bayrak, 50 bin lira istedi. Ardından iki çete üyesi kahvehaneye giderek sahte polis kimliği gösterip, "Yakalama kararın var. Gözaltına alıyoruz seni" dedi. Bir araca bindirilen Ö.F.E'den 25 bin lira para istediler.

POLİSİN AYAĞI SENİN YÜZÜNDEN KIRILDI GETİR 70 BİN

Uyuşturucu suçundan gözaltına alınan K.T'ye ulaşan sanık iki avukat, gözaltı sırasında yere düşüp ayağını kıran bir polisin kendisinden şikâyetçi olacağını, ancak 70 bin lira vermesi halinde şikâyetten vazgeçeceğini söyledi. K.T'de 35 bin lira para verdi. Yargılama sırasında da kendisine narkotik polislerinden muhbir belgesi düzenleyip mahkemeye sunarak ceza almaktan kurtaracakları vaadiyle 10 bin lira daha dolandırdı. Oğlu uyuşturucudan tutuklu bulunan A.Ç adlı kadını da 115 bin TL dolandıran çete üyesi avukatın, emniyet ve jandarmadan edindiği bilgileri çete üyeleriyle paylaşıp menfaat temin etti. Sanık avukatlardan E.D'nin dolandırıcılık, resmi belge sahtecilik, görevi ve güveni kötüye kullanma suçlarından Ağır Ceza Mahkemelerinde 5 ayrı davasının daha olduğu ortaya çıktı. Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.