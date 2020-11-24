Aybüke öğretmen şehit edildiği yerde anıldı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkan Yardımcısı gazi Taha Etiz, beraberindeki vakıf üyeleri ile birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Yalçın için 3 yıl önce Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit düştüğü Tepecik Mahallesi'ndeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'ne karanfil bıraktı.

Etiz, burada yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın, bölge insanını her alanda geri bırakmak istediğini, çocukların eğitimi için bölgeye gelen öğretmenleri korkutmak için 30 yılı aşkın süredir gerçekleştirdiği terör saldırılarıyla bölge insanına kan kusturduğunu söyledi.

Etiz, "Her 24 Kasım'da olduğu gibi bugün de Aybüke Öğretmenin şehit düştüğü yere güller bırakmaya gelerek, onu rahmet ve minnet ile anmaya geldik. Aybüke Öğretmeni de, uğruna şahadete erdiği değerleri de, bize emanet olarak bıraktığı ülküyü de unutmayacağız, unutturmayacağız. Aybüke Öğretmeni ve mukaddesat uğruna can veren bütün öğretmenleri rahmet ve minnet ile anıyor, kendini milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmeye adayan bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarız" dedi.