Azılı suçlu orada kıskıvrak yakalandı! Önce cinayet sonra gasp

Eyüpsultan Rami Cuma mahallesinde 2 Eylül 2020 günü Ş.B. ATM'den para çekerken iddiaya göre aralarında husumet olan 3 kişi tarafından darp edilmeye başladı. Bu sırada Ş.B.'nin yanına gelen yeğeni Onur B. belinden çıkardığı tabancayla İsmail Akbal ve onun kardeşi Oğuzhan A. ile Harun K'ya ateş etti. İsmail Akbal ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, 10 gün sonra hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Oğuzhan A. ve Harun K. ise hafif yaralarla olayı atlattı.

Eyüpsultan'da cinayetle sonuçlanan kavganın görüntüşleri ortaya çıktı

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliler Onur B. ve Ş.B.'nin kaçtıkları araçla 16 Kasım günü Tekirdağ Şarkköy'de bir benzinliğe girip görevlinin elini kolunu bağladıktan sonra kasadan 5 bin lira alıp kaçtıklarını belirledi. Çalışmalarını derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri tek başına Eyüpsultan'da bir benzinliği soymaya çalışırken gözaltına aldı.Şüpheli Onur B. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken daha önceden 9 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

Cinayet zanlısı benzinlikte gasp yaparken yakalandı

Öte yandan olay anına ait ortaya çıkan görüntülerde husumetli iki grubun kavga ettikleri anlar görülürken, bir diğer görüntüde de kaçan şüphelilerin Tekirdağ'da bir benzin istasyonuna gizlice girip çalışanı gasp ettikleri anlar görülüyor.