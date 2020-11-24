Bakan Kurum, Elazığ’da deprem konutlarını inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören vatandaşlar için yaptırılan deprem konutlarını yerinde incelemek üzere Elazığ'a geldi.

Bakan Kurum ayağının tozuyla Akçakiraz, Yazıkonak, Karşıyaka, Çatalçeşme, Aksaray ve Bizmişen şantiye alanlarını gezerek yapımı tamamlanan ve inşaatı devam eden konutları yerinde inceledi.

Bakan Kurum'a Vali Erkaya Yırık, belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ ve kurum müdürleri eşlik etti.

Vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyen Bakan Kurum, Yazıkonak'ta yapımı tamamlanan konutları inceledikten sonra halı sahada top oynayan çocuklarla bir araya geldi. Kaleye şut çeken Bakan Kurum daha sonra çocuklara oyuncak dağıttı.

YIL SONUNA KADAR 8 BİN KONUT TAMAMLANACAK

Bakan Kurum yaptığı açıklamada, Elazığ'da 2500 konutun tamamlandığını, yıl sonuna kadar 8 Bin konutun tamamlanacağını kaydetti.

Bakan Kurum, "Bildiğiniz gibi 2020 yılı başında Sivrice merkezli bir deprem meydana geldi. Hem Elazığ'da hem Malatya'da hissedilen deprem çerçevesinde hızlı bir şekilde çalışmalarımızı başlattık. Elazığ için seferber olduk. Dün Elazığ için seferber olmuştuk. Bugün de İzmir'imizin yaralarını sarmak için hep birlikte var gücümüzle yapılması gereken tüm çalışmaları yapıyoruz. O gün vatandaşlarımıza şu sözü vermiştik. Bir yıl bitmeden konutlarımızı etaplar halinde teslim edeceğiz ve inşallah sağlam güvenli her türlü sosyal altyapısı olan projeleri de vatandaşlarımıza teslim etmek suretiyle Elazığ'ımız ve Malatya'mızdaki yaşam kalitesini yükseltecek adımları atacağımızın sözünü vermiştik. Hamdolsun bugün bu sözü tutmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. O gün enkaz altında yakınlarını bekleyen vatandaşlarımızın bugün sağlam evlerindeki mutluluklarına şahit oluyoruz. Şuan itibariyle Elazığ'da başlatmış olduğumuz 19 Bin 500 konuttan 2500 konutu tamamladık ve teslime hazır hale getirdik. Yıl sonuna kadar 8 bin konutu hazır hale getireceğimizi ve etaplar halinde diğer konutları bitirmek suretiyle Elazığ'ın, türkiye7nin en büyük kentsel dönüşümünü gerçekleştireceğimizi ifade etmiştik. İnşallah etaplar halinde okullarıyla, camileriyle yeşil alanlarıyla, oyun alanlarıyla Elazığ ve Malatya'daki konutlarımızı afetzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ KONUT FİYATLARINDA YÜZDE 50'YE VARAN İNDİRİM YAPTI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ'daki deprem konutları için yüzde 50'ye varan indirim yaptığını hatırlatan Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızın uygun şartlarda ödeyebilmesi adına konut fiyatlarında yüzde 50'ye varan indirimler yaptı. Bu müjdeyi vatandaşımızla paylaştılar. Bu çerçevede 2 yıl ödemesiz, 18 yıl sıfır faizle AFAD'dan hak sahibi olan vatandaşlarımız ödemelerini yapıyor olacaklar. Artık daha huzurlu, daha güvenli, daha mutlu bir şekilde konutlarımızda yaşıyor olacaklar. Konutlarımızın, sosyal donatılarımızın okullarımızın, camilerimizin Elazığ'ımıza ve Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.