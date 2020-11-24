Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Başkan Arı okullara çiçek gönderip öğretmenlerin günlerini kutladı

Başkan Arı okullara çiçek gönderip öğretmenlerin günlerini kutladı

Belediye Başkanı , Nevşehir’deki öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü okullarına gönderdiği çiçeklerle kutladı.

ALP KÖRÜKCÜ
Giriş Tarihi: 24.11.2020 17:14 ABONE OL
Başkan Arı okullara çiçek gönderip öğretmenlerin günlerini kutladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Nevşehir'deki çeşitli okullarda görev yapan bin 900 öğretmen için okullarına canlı çiçek gönderdi.

Üzerlerinde öğretmenlerin isimlerinin ve Arı'nın gün dolayısıyla mesajının yer aldığı çiçekler sabah erken saatlerden itibaren belediye görevlilerince okullardaki öğretmenler odalarına bırakıldı.

Başkan Arı ziyaret ettiği Hacı Asım Atabilen İlkokulu'nda öğretmenlere gün dolayısıyla hazırlanan çiçekleri kendisi takdim etti.

Okul Müdürü Şahin Ülgen ve öğretmenler ile bir süre sohbet eden Arı, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli olan öğretmenliğin bir ömür boyunca devam eden ender mesleklerden olduğuna vurgu yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Arı okullara çiçek gönderip öğretmenlerin günlerini kutladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA