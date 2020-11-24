Başkan Arı okullara çiçek gönderip öğretmenlerin günlerini kutladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Nevşehir'deki çeşitli okullarda görev yapan bin 900 öğretmen için okullarına canlı çiçek gönderdi.

Üzerlerinde öğretmenlerin isimlerinin ve Arı'nın gün dolayısıyla mesajının yer aldığı çiçekler sabah erken saatlerden itibaren belediye görevlilerince okullardaki öğretmenler odalarına bırakıldı.

Başkan Arı ziyaret ettiği Hacı Asım Atabilen İlkokulu'nda öğretmenlere gün dolayısıyla hazırlanan çiçekleri kendisi takdim etti.

Okul Müdürü Şahin Ülgen ve öğretmenler ile bir süre sohbet eden Arı, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli olan öğretmenliğin bir ömür boyunca devam eden ender mesleklerden olduğuna vurgu yaptı.