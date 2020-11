Bir kamyon dolusu açılmamış evrak bulundu

Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli Köyü'nde ormanlık alana bırakılmış on binlerce açılmamış resmi evrak, fatura ve mektup görenleri şaşkına çevirdi. Ormanlık alana bırakılan on binlerce evrakın kim ya da kimler tarafından atıldığı her yerde araştırılırken, evrakları yürüyüş sırasında fark eden Çanakkale Çevre ve Doğa Dernekleri Federasyonu Başkanı Bünyamin Nami Tonka ve arkadaşları duruma isyan etti.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ SIRASINDA FARK EDİLDİ

Çanakkale Çevre ve Doğa Dernekleri Federasyonu Başkanı Bünyamin Nami Tonka ve arkadaşları hafta sonu düzenledikleri yürüyüşte Sarıcaeli yakınlarında ormanlık alana bırakılmış bir kamyon dolusu açılmamış resmi evrakı görünce gözlerine inanamadı. 4 farklı alanda on metre arayla aralarında Tarım İl Müdürlüğü'nden Çanakkale Valiliği'ne, SGK'dan mahkeme tebligatlarına kadar birçok resmi evrak ve fatura, çevreye saçılmış halde bulunurken, evrakların üzerindeki adreslerin büyük bir bölümünün Kepez olması dikkat çekti.

"TÜM MAHREM EVRAKLAR ETRAFA SAÇILMIŞ"

Bir kamyon dolusu açılmamış resmi evrakı görünce çok şaşırdıklarını belirten Çevre ve Doğa Dernekleri Federasyonu Başkanı Bünyamin Nami Tonka "Grubumuzdan bazı arkadaşlar durumu bize bildirdiğinde önce şaka yaptığını düşündük. Olay yerine geldiğimizde gözlerimize inanamadık. Devletin resmi kurumlarının vatandaşlara gönderdiği bir kamyon dolusu evrak, sahiplerine ulaştırılmadan ormana atılmış. Bir çok mahrem bilgi etrafa saçılmış durumda şuan. Hiç bir evrakı açmadan tarihlerine baktık. Geçen sene eylül ayından itibaren bu yılın ilk 6 ayını kapsayan evraklar mevcut. İnanılır gibi değil" dedi.

"BÜYÜK BİR ÇEVRE FACİASI"

Resmi evrak, fatura ve mektupların neredeyse tamamının Kepez'deki adresleri kapsadığını söyleyen Başkan Tonka, "Evrakların içerisinde on binlerce elektrik, doğalgaz ve su faturaları mevcut. Belki de bir çok insan faturası eline ulaşmadığı için sorun yaşadı. Büyük bir çevre faciasının yanı sıra bu durum ciddi bir haberleşme skandalı. Gördüğümüz kadarıyla bazıları halkın haberleşme hürriyetine müdahale etmişler. Bunları yapanların bulunup cezalandırılmasını istiyoruz " diye konuştu.