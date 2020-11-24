Bitlis’te 24 Kasım Öğretmenler günü programı düzenlendi

Bitlis'te 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla program düzenlendi. Program Atatürk Mahallesindeki Cumhuriyet meydanında gerçekleştirildi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, şube müdürleri ve öğretmenler katıldılar. Saat 09:30'da gerçekleştirilen programda Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un mesajı okundu. Aday öğretmenler adına yapılan konuşmanın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz tarafından yapıldı. Korkmaz, 'Zor bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde öğretmenlerde öğrencilerini bilgisayar, tablet ve telefon gibi teknolojik aletlerle eğitmeye özen gösteriyor' diyerek şöyle konuştu: "Ben ancak muallim olarak gönderildim' diyen bir dinin mensubu olarak, okumayı ve okutmayı medeniyetin emeline alan, okuma ve okutmaya asırlarca zaman ayıran ve böyle bir medeniyeti kitap ve okuma üzerine inşa eden, anne ve babasından sonra eli öpülesi öğretmenine değer veren bir toplumun mensubu olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Korkmaz, öğretmenlik mesleğinin peygamberlik mesleği olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Yabancı bir düşünürün dediği gibi 'Herkesin sanatına bir değer biçersiniz ama öğretmenin sanatına bir değer biçemezsiniz.' Toplumdaki güzelliklerin yüzde 99 müsebbibi sizlersiniz. Ancak toplumdaki kötülüklerin müsebbibi sizler değilsiniz. Çünkü içinde yetiştikleri çevre, anne babaların aldığı eğitim, çocuğun sosyo-ekonomik durumu, daha da ötesi bugünkü yazılı ve görsel basın, sosyal medya, çocuklarımızın geleceğini şekillendiriyor." Korkmaz, "Değerli arkadaşlar zor bir mesleği icra ediyorsunuz. Bizim mesleğimiz normalde zor bir meslektir. Sevgi mesleğidir. Fedakârlık mesleğidir. Bizim mesleğimiz çocuğun gözünün içine bakarken mutlu olma mesleğidir. İçinde bulunduğumuz salgın döneminde öğretmen arkadaşlarımız filyasyon ekiplerinde, yardımda, artı ekran başında, telefonda ve tablette eğitim vermeye çalışıyor. Bu duygu ve düşünceler içerisinde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenleri Gününü kutluyorum" dedi. Program, adaylıkları kalkan öğretmenlerin yemin ederek göreve başlamaları, öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından sona erdi.