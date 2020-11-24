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'da bulunan 1500 yıllık mezar taşında kıyamet mesajı!

’da 5’inci yüzyıla ait mezar bulundu. İçinde 8 farklı insana ait olduğu belirlenen kemikler olan mezarda yazılı mesajın ise sırrı çözüldü.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Giriş Tarihi: 24.11.2020 12:00 ABONE OL
Bursa'da bulunan 1500 yıllık mezar taşında kıyamet mesajı!

Bursa'nın geçici UNESCO listesinde bulunan ilçesi İznik'te bir keşif daha gerçekleşti. Birçok medeniyete başkentlik yapan bölgede bir zeytinlik alanında devam eden kazılarda Bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen iki farklı mezar ortası keşfedildi. Mezarların birinde 6, diğerinde ise 2 insana ait kemikler bulundu.

MEZAR TAŞINDA YAZANLAR ÜRPERTİYOR

İznik Müzeler Müdürü Ahmet Türkmenoğlu, mezarda bulunan yazının Prof. Boris Dreyer tarafından çevrildiğini ifade ederek, mezarda yatanlardan birinin dönemin lejyonlarından biri ve 14 yaşındaki oğlu olduğu, mezar taşını ise lejyonun eşi ve çocuğun annesi olan Herannia Vitalia adlı bir kadın tarafından yaptırıldığının belirlendiğini açıkladı.

Türkmenoğlu mezar taşındaki mesajın ise, "Bu mezarı kimsenin yok etmesine izin vermeyin. Her kim bu mezarı yakıp yıkarsa kıyamet günü tanrıya hesap verecektir" şeklinde olduğunu kaydetti.

Bölgede kazı ve araştırmalar titizlikle devam ediyor.

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Bursa'da bulunan 1500 yıllık mezar taşında kıyamet mesajı!
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