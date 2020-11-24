Çin aşısı, gönüllülere uygulanmaya başladı

Türkiye'de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli yeni tip koronavirüs aşısı, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanıyor. Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'ndeki aşı uygulaması için öğretmen Ayşegül Durmaz, kızı Gökçe Durmaz'la aşı için gönüllü oldu. "Hepatit B taşıyıcısıyım, tansiyon hastalığım var. İnsanlık adına hizmet olsun" diyen Durmaz, evlerinde Kovid-19 geçiren kimse olmadığını ifade etti.Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Rahmet Güner ise Türkiye'de 23 merkezde aşı çalışmasının yürütüldüğünü anlattı. Prof. Dr. Güner, şunları kaydetti: "İlk yaptığımız aşılamaların devam eden takiplerinde önemli herhangi bir yan etki bildirilmedi. Halkımız da bizlere güvenerek aşıya gelebilirler." Aşının uygulandığı Kocaeli Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ise "Vatandaşlardan kısa sürede büyük talep geldi. Başvurulardan uygun olanlara aşılar yapılmaya başlandı" ifadelerini kullandı.