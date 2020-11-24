Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Çin aşısı, gönüllülere uygulanmaya başladı

Çin aşısı, gönüllülere uygulanmaya başladı

Türkiye’de faz-3 çalışmaları yürütülen Çin menşeli Kovid-19 aşısı, sağlık çalışanlarının ardından gönüllüler üzerinde de uygulanmaya başlandı

ANKARA
ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 24.11.2020 ABONE OL
Çin aşısı, gönüllülere uygulanmaya başladı
Türkiye'de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli yeni tip koronavirüs aşısı, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanıyor. Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'ndeki aşı uygulaması için öğretmen Ayşegül Durmaz, kızı Gökçe Durmaz'la aşı için gönüllü oldu. "Hepatit B taşıyıcısıyım, tansiyon hastalığım var. İnsanlık adına hizmet olsun" diyen Durmaz, evlerinde Kovid-19 geçiren kimse olmadığını ifade etti.

23 MERKEZDE YÜRÜTÜLÜYOR
Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Rahmet Güner ise Türkiye'de 23 merkezde aşı çalışmasının yürütüldüğünü anlattı. Prof. Dr. Güner, şunları kaydetti: "İlk yaptığımız aşılamaların devam eden takiplerinde önemli herhangi bir yan etki bildirilmedi. Halkımız da bizlere güvenerek aşıya gelebilirler." Aşının uygulandığı Kocaeli Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ise "Vatandaşlardan kısa sürede büyük talep geldi. Başvurulardan uygun olanlara aşılar yapılmaya başlandı" ifadelerini kullandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Çin aşısı, gönüllülere uygulanmaya başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA