Cinayet ve gasp zanlısı yakalandı

Alınan bilgiye göre, 2 Eylül'de Rami Cuma Mahallesi Talimhane Caddesi'ndeki bir bankamatikten para çeken Şener B. husumetli olduğu 3 kişi tarafından darbedildi.



Bunun üzerine Şener B'nin yanındaki yeğeni Onur B'nin (24) üzerindeki tabancayla İsmail Akbal (37), kardeşi Oğuzhan Akbal (28) ve Harun Kaya'yı (29) yaralayıp amcasıyla olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsmail Akbal, 12 Eylül'de hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Firari şüpheliler Onur B. ve amcası Şener B'nin 16 Kasım'da Tekirdağ Şarköy'deki bir akaryakıt istasyonu çalışanının elini kolunu bağlayarak kasadaki 5 bin lirayı çaldığı belirlendi. Şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit eden ekipler, 23 Kasım'da Eyüpsultan'da bir akaryakıt istasyonunda gasp yapmaya çalışan Onur B'yi üzerindeki silahla yakaladı. Polisin, gasp olaylarına karışan şüpheli Şener B'yi yakalamak için çalışmasının sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde iki grubun bir bankamatik önünde kavga ettikleri ve Tekirdağ'daki bir akaryakıt istasyonuna geldikleri anlar görülüyor.