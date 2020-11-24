'Deprem yerde önlem sende' sloganıyla yola çıktılar!

Ali Haydar Ersoy Ortaokulu tarafından, Türkiye Deprem Vakfı'nın da desteğiyle ülkemizin en bilinen gerçeklerinden biri olan 'Deprem' gerçeğine doğal bir olay olduğu vurgusu yapılarak "Depremin kanunlarına uygun davranırsak afet olmaktan çıkar, akıl ve eğitimle yönetebileceğimiz sade bir gerçeğe dönüşür" denildi.

Bu düşünceden yola çıkan konunun uzmanı kişiler, eğitimciler, öğrenciler, toplumsal farkındalığı arttırmak, doğa olayını afet yapanın insan olduğunu anlatmak için afiş çalışması yaptılar.

Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinden yola çıkarak, hazırlığın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için deprem öncesi, sırası, ve sonrası yapılması gereken bilgileri hazırladıkları poster üzerinde topladılar.

Hazırlanan bu poster okullarda, işyerlerinde, toplu taşımalarda, otobüs duraklarında, reklam panolarında gösterilerek toplumun tüm kesinlerine ulaşılması hedefleniyor.