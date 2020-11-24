Drone sayesinde koyunlarına kavuştu

Çanakkale'nin Lapseki İlçesi'ne bağlı Taştepe Köyü'nde koyunlarını kaybeden çoban, jandarmaya başvurdu. Jandarma'nın drone sayesinde bulduğu 22 koyun, çobana teslim edildi. Çoban, sevinçten gözyaşlarına boğuldu.

Taştepe Köyü'nde meydana gelen olayda çoban H.G, koyunlarını köyün iki kilometre uzağındaki ormanlık alana otlatmaya götürdü. Aniden bastıran yağmur nedeniyle koyunlarını bırakıp köye dönene yaşlı adam ertesi gün gittiğinde 22 adet küçükbaş hayvanını ormanlık alanda bulamayınca Jandarma'ya bilgi verdi.

Drone ile bölgeye gelen Jandarma timleri 5 kilometrelik alanı taradı. Drone ile yapılan araştırma neticesinde koyunlar bulunarak H.G'ye teslim edildi.