Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Drone sayesinde koyunlarına kavuştu

Drone sayesinde koyunlarına kavuştu

’de çobanın kaybettiği koyunlar, Jandarma’nın dronesi sayesinde bulundu. 22 koyununa kavuşan yaşlı çoban, sevinçten gözyaşı döktü.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 24.11.2020 14:00 ABONE OL
Drone sayesinde koyunlarına kavuştu

Çanakkale'nin Lapseki İlçesi'ne bağlı Taştepe Köyü'nde koyunlarını kaybeden çoban, jandarmaya başvurdu. Jandarma'nın drone sayesinde bulduğu 22 koyun, çobana teslim edildi. Çoban, sevinçten gözyaşlarına boğuldu.

Taştepe Köyü'nde meydana gelen olayda çoban H.G, koyunlarını köyün iki kilometre uzağındaki ormanlık alana otlatmaya götürdü. Aniden bastıran yağmur nedeniyle koyunlarını bırakıp köye dönene yaşlı adam ertesi gün gittiğinde 22 adet küçükbaş hayvanını ormanlık alanda bulamayınca Jandarma'ya bilgi verdi.

Drone ile bölgeye gelen Jandarma timleri 5 kilometrelik alanı taradı. Drone ile yapılan araştırma neticesinde koyunlar bulunarak H.G'ye teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Drone sayesinde koyunlarına kavuştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA