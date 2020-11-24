Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak? 2020 Efsane Cuma indirim günleri hangi tarihte, ne zaman?

Milyonlarca markanın indirimlerini iple çeken vatandaşlar efsane Cuma indirimleri ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği gibi, yıl içerisinde tek sefer gerçekleşen bu büyük fiyat düşüşleri, Muhteşem Cuma indirimi olarak da adlandırılmaktadır. Teknolojiden giyime kadar birçok üründe kaçırılmayacak fiyat düşüşü yaşanırken, çeşitli on binlerce ürün de tüketicilere sunuluyor. Peki Efsane Cuma indirimleri ne zaman? 2020 Efsane (Muhteşem) Cuma indirim günleri hangi tarihte başlayacak?
Kasım ayı sonuna gelirken efsane Cuma indirimleri son günlerin sıklıkla araştırılan konuları arasında yer aldı. Alışveriş çılgınlarının yakından ilgilendiği efsane Cuma indirim günleri 27 Kasım 2020 tarihinde başlayacak. Öte yandan, internet üzerindeki çeşitli e-ticaret siteler, Efsane Cuma indirim kampanyası belirlenen tarihlerde vatandaşların erişimine sunuyor.
Yurt dışında Black Friday olarak bilinen indirim günleri bu yıl 27 Kasım 2020 Cuma gününe denk gelecek. İndirimler 2-3 gün sürmektedir.
Bu gün kapsamında Türkiye'de de Efsane Cuma ve Muhteşem Cuma isimleriyle indirimlerin yapılması bekleniyor.
Normalde Şükran gününden sonraki Cuma günü, ABD'deki marketler kepenklerini erken saatte açarlar ve geç saatlere kadar da müşterilerine hizmet vermeye devam ederler. Bu hep böyle sürmüş. Fakat sonradan bu yoğun çalışma temposuna indirim kampanyaları da eklenmeye başlamış.
İndirim kampanyalarının işin içine girmesiyle birlikte, alış verişe olan talep de artmış. Bu talep artışı, Şükran gününden sonraki Cuma günlerinin aşırı yoğun geçmesine neden olmaya başlamış. Öyle ki 1961 yılında Philadelpihia'da insanlar yoğunluktan adım atamayacak hale gelmişler.