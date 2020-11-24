24 Kasım Öğretmenler günü kutlama mesajı ve sözleri 2020 | Kısa, uzun, anlamlı ve yeni Öğretmenler Günü kutlama mesajları ve sözleri 2020!

Küçük yaştan itibaren bizlere öğrettikleri ile hakları ödenmeyecek kadar çok olan Öğretmenlerin bu kutlu gününde en güzel Öğretmenler günü mesajı ve sözleri araştırmaları sürüyor. Atatürk'ün Başöğretmen ünvanını aldığı bu tarih ülkemizde her yıl tören ve gösterilerle kutlanırken salgın nedeniyle kutlamalar gerçekleştirilmedi. Bunun yerine vatandaşlar Öğretmenler günü mesajları ve sözleri ile kutlamalarını gerçekleştiriyor. İşte En güzel, kısa, uzun, anlamlı ve duygusal 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajları ve sözleri…
2020 ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ! İŞTE EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI
Bu sene de her yıl olduğu gibi vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren Öğretmenler Günü mesajı ve sözleri arayışına çıktı. Haberimizin devamından en güzel metin ve görsellere ulaşabilir bu anlamlı günde gerek Whatsapp gerekse sosyal medya üzerinden yaptığınız paylaşımlarla günün anlam ve önemini çevrenizle paylaşabilirsiniz…
* Yeryüzünde öğretmenlikten daha onurlu bir tanımıyorum. (Diyojen)
* Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. (Eflatun)
* Öğretmenlik bir sanat işidir. Sanatçı geçim sıkıntısı çekerse, ondan yaratıcılık beklenemez. (İ.N.Özgür)
* Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.
* Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.
Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...
Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler günün kutlu olsun.
Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...
Öğretmen, bir bahçıvandır. En güzel gülleri o yetiştirir. Hiç yorulmadan, bıkmadan, usanmadan bahçesindeki güllere su verir ve onların bakımını titizlikle yapar. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...
Vatan bir okulsa ilk nöbettesin, ilim denizinde hep seferdesin, kutsal mesleğinle gönüllerdesin, benim de gönlümü al öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...
.