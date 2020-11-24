Esrarengiz patlama! Polis ekipleri doğalgaz patlaması diye gitti ama...

Polis tarafından gözaltına alınan Oğuzhan D., patlamanın neden kaynaklandığını bilmediğini, göğsüne sert bir cismin isabet ettiğini söyledi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde evde barut kokusuna rastladı. Evin içinde bulunan 3 adet av tüfeği, 1 adet havalı tabanca ve fişekler şüphe uyandırdı.