Evde patlama oldu! 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle mahallesinde gece saatlerinde zemin katta bulunan bir evde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Yaşanan patalama sonrası ev harabeye dönerken 3 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde evde barut kokusuna rastlandığı bildirildi. Yapılan aramalarda, evde 3 av tüfeği, 1 havalı tabanca ve bunlara ait fişekler ile bazı teçhizatlar bulundu. Patlama sonrası yaralanan Oğuzhan B (33), Nur Hatun A (23) ve Şebnem A. (27) tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.