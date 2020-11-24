Eyüpsultan'da riskli yapıların yıkımına başlandı

Bu kapsamda öncelikle yapıların yasal süreçleri tamamlanmış, tahliye ve yıkıma ilişkin yasal süresi dolmuş yapılarda yaşayan vatandaşlara tebligatlar yapıldı. Eylül ayı içerisinde pilot uygulama belirlenerek ilk yıkım işlemi gerçekleştirilirken, süresi dolmuş riskli yapılar hakkında yıkım takvimi oluşturuldu.
14 ADET RİSKLİ YAPININ YIKIM İŞLEMİ YAPILDI
Yıkım takvimi doğrultusunda Ekim ve Kasım ayları içerisinde 14 adet riskli yapının yıkım işlemi Eyüpsultan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüklerinin ortak çalışmalarıyla gerçekleştirildi.
RİSKLİ YAPILARIN TAHLİYE SÜRECİ NASIL İŞLİYOR
Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında tahliye ve yıkım için süreler verilmesine karşın, süresi içerisinde maliklerce riskli yapı boşaltılmadığı durumlarda, yapının öncelikle altyapı hizmetleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) kesilmekte. Mülki amir tarafından görevlendirilecek kolluk kuvveti desteğiyle yediemin oluşturularak belediye tarafından tahliye edilmekte.
ENGELLEYENLER İÇİN SUÇ DUYURUSU YAPILIYOR
"(4) Riskli yapıların tespiti, tahliyesi, yıktırma iş ve işlemlerini engelleyenler hakkında İdarece veya Müdürlükçe tutanak tutulur ve bunlar hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur." hükmü gereği tahliye ve yıkım sürecini engellemeye çalışanlar hakkında tutanak tutularak suç duyurusunda bulunulmakta. Tahliyenin ardından yıkım Belediye tarafından yapılmakta ve tüm bu işlemlerden meydana gelen her türlü maliyet mal sahiplerinden rücu edilmekte.
RİSKLİ YAPILAR HAKKINDA EKONOMİK DESTEKLER
Mal sahiplerince yapının tahliye edilmesi ve yıkımın gerçekleştirilmesi durumunda aynı kanunun hükümlerince 18 ay boyunca kira yardımı veya kentsel dönüşüm kredisi desteği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmakta. Riskli yapıyı tahliye eden kiracılara ise taşınma bedeli yardımı da yine bakanlıkça yapılmakta.