Filyasyon ekiplerine tablet desteği

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele kapsamında, büyük özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni bir destekte daha bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sahada görev yapan Filyasyon ekipleri tarafından kullanılması amacıyla aldığı 80 tableti Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etti. Tabletler filyasyon çalışmalarında kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık tarafından Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan'a teslim edildi. Öte yandan yine pandemi nedeniyle sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere alım aşamasında olan 40 bilgisayar, 4 PCR cihazı, 5 nemlendirme ünitesi ve 10 hasta başı monitörün de önümüzde ki günlerde Sağlık İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

20 ARAÇ VE ŞÖFÖR GÖREVE BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatı ile verilen desteklerden olan saha çalışmalarına tahsis edilen 20 araçla birlikte 61 şoför de göreve başladı. Filyasyon çalışmalarında büyük önem taşıyan bu hizmetler ile koronavirüsle mücadelenin daha etkin yürütülmesi sağlanacak.