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'te maske ihlali azalıyor

Kovid-19 virüsünün en yaygın görüldüğü illerin başında gelen 'te salgına yönelik alınan önlemlerin ihlalinde azalmaya başladı.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 24.11.2020 09:20 ABONE OL
Gaziantep'te maske ihlali azalıyor

Gaziantep'te, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında amaske ve mesafe ihalleri azalmaya başladı. Denetimler görülen ihlaller nedeniyle kesilen cezalar yarı yarıya azalarak günlük 500'ün altına düştü.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dün 471 şahsa Sosyal Mesafe ve Maske Takma kuralını ihlal etmekten, 12 şahsa da karantina hükümlerine aykırı davranmaktan idari yaptırım uygulandığı bildirildi. Kentte pazar günü 473, Cumartesi 565 kişiye ceza uygulanmıştı.

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Gaziantep'te maske ihlali azalıyor
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