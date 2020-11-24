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Gençler artık sokak aralarında değil, semt sahalarında spor yapacak

Teşkilatı ile Belediyesi tarafından imzalanan protokol ile semt sahasına kavuşacak olan 15 mahallede çalışmalar sürdürülüyor.

Metin HARIKÇI
Giriş Tarihi: 24.11.2020 12:57 ABONE OL
Gençler artık sokak aralarında değil, semt sahalarında spor yapacak

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın girişimleriyle Adıyaman'a kazandırılan 15 semt sahası için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Spor Toto Teşkilatı ve Adıyaman Belediyesi ortaklığında sürdürülen proje sayesinde artık çocukların ve gençlerin sokak aralarında değil, yapılacak olan semt sahalarında spor yapabileceğini söyleyen Başkan Kılınç, en kısa sürede tüm sahaları tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.
Toplam yatırımın 12 milyon TL'yi bulacağını da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür etti.

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Gençler artık sokak aralarında değil, semt sahalarında spor yapacak
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