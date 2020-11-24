Gönüllü olarak filyasyon ekibinde çalışan imam koronaya yenildi

Kocaeli Başiskele İlçesi Doğantepe Mahallesi Merkez Cami İmam Hatibi Musamettin Çayıroğlu (53), 15 gün önce rahatsızlanarak fenalaştı. Hemen Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan ve yapılan Covid-19 testi poztif çıkan Çayıroğlu, aynı hastanede tedavi altına alındı.

Gönüllü olarak Doğantepe Filyasyon ekibinde çalıştığı öğrenilen evli ve 4 çocuk babası Çayıroğlu, önceki akşam tedavi gördüğü hastanede fenalaşarak yaşamını yitirdi. Çevresine karşı oldukça duyarlı olan ve bütün mahalle tarafından çok sevilen imam Çayıroğlu'nun ölüm haberi başta yakın dost ve akrabaları olmak üzere tüm Başiskele'yi yasa boğdu. Çayıroğlu'nun cenazesi Doğantepe Mahallesi Merkez Camii'nde 11.00'de kılınan cenaze namazı sonrası Aşağı Doğantepe Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.