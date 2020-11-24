Hakan’ın hayali gerçek oldu

Doğuştan zihinsel engelli olan Hakan Helek'in en büyük hayali polis üniformasını giymek ve polis otosuna binmekti. Oğlunun hayalini gerçekleştirmek için anne Belma Helek, '112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, polisten yardım istedi. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, annenin yardım çağrısına duyarsız kalmadı. Müdür İnci'nin talimatı üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Polisler, Hakan Helek'in, Ziyapaşa Mahallesi'ndeki evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Karşısında polisleri gören Helek, büyük sevinç yaşadı. Helek, önce üzerindeki Fenerbahçe formasını çıkarıp kendisine hediye edilen polis üniforması giyip, şapkasını taktı. Polislere çok teşekkür eden Hakan, ekip otosuna binip, siren çalmak istediğini söyleyince polis abileri bu isteği hemen yerine getirdi.

Polis otosuna binen Hakan Helek, megafonu eline alıp "Anne seni çok seviyorum" anonsu yaptıktan sonra, mahallelilere de "Maskenizi çıkarmayın" uyarısında bulundu. Polislerin yaptığı sürpriz karşısında duygulanan Hakan, "Polisleri çok seviyorum. Oyuncaklarım bile polis arabası. Onlar benim kahramanım. Hep polis olmak istedim. Bu üniformayı artık hiç üstümden çıkartmayacağım" dedi.